  • Главная
  • Новости
  • Президент назначил нового зампреда Агентства по делам госслужбы

Президент назначил нового зампреда Агентства по делам госслужбы

Он будет курировать вопросы государственной службы и кадровой политики.

Сегодня 2026, 09:25
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Instagram/@bekish.ulan Сегодня 2026, 09:25
Сегодня 2026, 09:25
98
Фото: Instagram/@bekish.ulan

Распоряжением Главы государства Бекиш Улан Абдилкаилулы назначен заместителем Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы, передает BAQ.KZ.

Соответствующий документ подписан Президентом Республики Казахстан. Бекиш Улан Абдилкаилулы будет курировать направления деятельности агентства в рамках реализации государственной политики в сфере государственной службы, совершенствования кадровой системы и повышения эффективности работы государственных органов.

Трудовую деятельность начал в 2008 году в сфере информационных технологий. Работал в системе Министерства здравоохранения РК, где занимал должности специалиста и руководителя подразделений, курируя внедрение и эксплуатацию информационных систем.

В 2013–2016 годах занимал руководящие позиции в РГП «Республиканский центр электронного здравоохранения».

В 2016–2020 годах — директор департамента цифровой трансформации АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг „Зерде“».

В 2021–2022 годах — член Правления, проректор Восточно-Казахстанского университета им. С. Аманжолова.

С апреля 2022 года до назначения — генеральный директор АО «Национальный центр по управлению персоналом государственной службы».

 
 

Самое читаемое

Наверх