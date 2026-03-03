Трудовую деятельность начал в 2008 году в сфере информационных технологий. Работал в системе Министерства здравоохранения РК, где занимал должности специалиста и руководителя подразделений, курируя внедрение и эксплуатацию информационных систем.

В 2013–2016 годах занимал руководящие позиции в РГП «Республиканский центр электронного здравоохранения».

В 2016–2020 годах — директор департамента цифровой трансформации АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг „Зерде“».

В 2021–2022 годах — член Правления, проректор Восточно-Казахстанского университета им. С. Аманжолова.

С апреля 2022 года до назначения — генеральный директор АО «Национальный центр по управлению персоналом государственной службы».