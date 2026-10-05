Президент назначил заместителя начальника Службы государственной охраны
5 Октября 2026, 10:05
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
5 Октября 2026, 10:055 Октября 2026, 10:05
133Фото: @aqorda_resmi
Президент Касым-Жомарт Токаев назначил Азамата Хасенова заместителем начальника Службы государственной охраны Казахстана и Командующим Силами особого назначения.
Распоряжение опубликовано на сайте Акорды.
Самое читаемое
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 4 октября
- Сборная Казахстана завоевала 84 медали на Азиатских играх
- 200 тонн продукции по доступным ценам представили на ярмарке в Кокшетау
- Основатель Sofreh Capital Шервин Пишевар намерен открыть офисы компании в Казахстане
- Пять человек погибли при пожаре на химзаводе в России