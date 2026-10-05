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Президент назначил заместителя начальника Службы государственной охраны

5 Октября 2026, 10:05
АВТОР
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@aqorda_resmi 5 Октября 2026, 10:05
5 Октября 2026, 10:05
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Фото: @aqorda_resmi

Президент Касым-Жомарт Токаев назначил Азамата Хасенова заместителем начальника Службы государственной охраны Казахстана и Командующим Силами особого назначения.

Распоряжение опубликовано на сайте Акорды.

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