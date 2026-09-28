Президент назначил зампредседателя Конституционного Суда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил заместителя Председателя Конституционного Суда.

«Указом Главы государства судья Конституционного Суда Республики Казахстан Нурмуханов Бакыт Маратович назначен заместителем Председателя Конституционного Суда Республики Казахстан», – говорится в сообщении.

Что известно о Бакыт Нурмуханове

Фото из личного архива Нурмуханова

Бакыт Маратович Нурмуханов родился 13 мая 1979 года в селе Калжыр Курчумского района Восточно-Казахстанской области.

В 2000 году окончил Восточно-Казахстанский государственный университет по специальности «Правоведение». Имеет ученую степень кандидата юридических наук. Владеет казахским и русским языками.

Трудовую деятельность начал в 2000 году в качестве преподавателя кафедры уголовного права и уголовного процесса юридического факультета Восточно-Казахстанского государственного университета.

С 2003 года работал в аппарате Конституционного Совета Республики Казахстан, где занимал различные должности – от консультанта правового отдела до заведующего сектором аналитической работы и советника Председателя Конституционного Совета.

В 2011 году возглавил отдел правовой экспертизы аппарата Конституционного Совета Республики Казахстан. С 2008 по август 2017 года по совместительству являлся офицером по связям Европейской комиссии за демократию через право Совета Европы (Венецианской комиссии).

С 1 августа 2017 года по 2022 год занимал должность руководителя аппарата Конституционного Совета Республики Казахстан.

С 1 января 2023 года Бакыт Нурмуханов является судьей Конституционного Суда Республики Казахстан. С 10 января 2023 года по 23 сентября 2026 года занимал должность заместителя Председателя Конституционного Суда.

Также Нурмуханов является членом Комиссии по конституционной реформе с 21 января 2026 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2025), медалью «Ерен еңбегі үшін» (2012), а также рядом юбилейных и ведомственных медалей.