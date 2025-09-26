Президент Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального совета по науке и технологиям заявил, что обеспечение энергетической безопасности и самостоятельности страны является приоритетной задачей, передает BAQ.KZ.

Глава государства поблагодарил ученых, выступивших на совещании, и подчеркнул, что все их предложения будут учтены при реализации государственной политики.

"Сегодня мы внедряем передовые технологии в различные отрасли промышленности, реализуем масштабные проекты. Для их успешного воплощения Казахстан должен располагать достаточными объемами электроэнергии. Поэтому мы начали комплексную модернизацию энергетических источников. Самое важное — мы занялись развитием ядерной энергетики", — отметил Президент.

Токаев напомнил, что на общенациональном референдуме было принято решение о строительстве атомной электростанции, подчеркнув её исключительную значимость для энергетической устойчивости страны.

По словам главы государства, атомная энергия активно используется во всем мире. Сегодня функционирует 416 атомных реакторов, в США работает 94 реактора, при этом страна не имеет достаточного объема собственного урана. Казахстан обеспечивает 24% поставок этого топлива на американский рынок. Аналогичная ситуация складывается во Франции, где более 50 станций работают на казахстанском уране.