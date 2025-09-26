Казахстан сделает ставку на атомную энергетику
Президент Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального совета по науке и технологиям заявил, что обеспечение энергетической безопасности и самостоятельности страны является приоритетной задачей, передает BAQ.KZ.
Глава государства поблагодарил ученых, выступивших на совещании, и подчеркнул, что все их предложения будут учтены при реализации государственной политики.
"Сегодня мы внедряем передовые технологии в различные отрасли промышленности, реализуем масштабные проекты. Для их успешного воплощения Казахстан должен располагать достаточными объемами электроэнергии. Поэтому мы начали комплексную модернизацию энергетических источников. Самое важное — мы занялись развитием ядерной энергетики", — отметил Президент.
Токаев напомнил, что на общенациональном референдуме было принято решение о строительстве атомной электростанции, подчеркнув её исключительную значимость для энергетической устойчивости страны.
По словам главы государства, атомная энергия активно используется во всем мире. Сегодня функционирует 416 атомных реакторов, в США работает 94 реактора, при этом страна не имеет достаточного объема собственного урана. Казахстан обеспечивает 24% поставок этого топлива на американский рынок. Аналогичная ситуация складывается во Франции, где более 50 станций работают на казахстанском уране.
"На сегодняшний день 31 страна производит энергию на АЭС. Каждое шестое государство использует мирный атом, ещё около 20 планируют построить ядерные реакторы. Казахстан придает большое значение сотрудничеству со странами, обладающими передовыми технологиями в этой области", — подчеркнул Токаев.
