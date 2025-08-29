Президент Касым-Жомарт Токаев выступил на научно-практической конференции "Конституция и государственность: диалог права и будущего", посвященной 30-летию Конституции Республики Казахстан, передаёт BAQ.KZ.

"Сегодня мы отмечаем особую дату. 30 лет назад на всенародном референдуме была принята Конституция Республики Казахстан. Этот момент стал историческим для нашей страны. Поздравляю всех с юбилеем! Действительно, нет ничего выше нашего Основного закона. Конституция – это незыблемый фундамент нашей Независимости и надежный ориентир укрепления государственности", - сказал Президент.

Он отметил, что казахи – это народ, который всегда жил по законам Великой степи, не отступая от норм чести и совести.

"Ярчайшие примеры степных законов – "Қасым ханның қаска жолы" (Светлый путь хана Касыма), "Есім ханның ескі жолы" (Исконный путь хана Есима), "Жетi жарғы" (Семь установлений) хана Тауке. Эта традиция никогда не прерывалась. Наш народ прошел долгий исторический путь – от законов Степи до нынешнего Основного закона. Особую роль в начале прошлого века в этом процессе сыграла казахская интеллигенция. В советское время были заложены основы многих правовых норм. В те годы появилась целая плеяда блестящих юристов", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что первый Конституционный акт независимого Казахстана был принят в 1993 году, однако в новых исторических условиях понадобилась новая редакция.

"В 1993 году был утвержден первый Основной закон суверенного Казахстана, который определил наше конституционное устройство. Однако вскоре стало ясно, что нужна новая Конституция, соответствующая изменившимся реалиям. В связи с этим был создан специальный совет, в который вошли известные отечественные юристы, активно работавшие над этим важным делом. Были приглашены и зарубежные эксперты. В обсуждении проекта Основного закона участвовали миллионы граждан, были высказаны тысячи предложений", — сказал Президент.

Токаев также отметил вклад Первого Президента: "Говоря о Конституции, важно отдать должное упорному труду Первого Президента, Нурсултана Абишевича Назарбаева. Будучи Главой государства, он сыграл решающую роль в процессе принятия Конституции".