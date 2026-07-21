Президент Никарагуа отменил выборы, чтобы оппозиция не пришла к власти

Президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил, что в стране больше не будут проводить выборы. По его словам, это необходимо, чтобы оппозиция не смогла прийти к власти.

Здесь больше не будет выборов, чтобы они не пытались захватить правительство и власть, — заявил 80-летний Ортега во время выступления по случаю годовщины Сандинистской революции 1979 года.

При этом он не уточнил, каким образом власти собираются юридически оформить отказ от проведения выборов. Даниэль Ортега находится у власти с 2007 года. На последних президентских выборах в 2021 году большинство его основных соперников были арестованы или не допущены к участию в кампании.

Один из лидеров оппозиции Феликс Марадиага провел почти два года в тюрьме, после чего был выслан в США. Еще шесть потенциальных кандидатов также оказались за решеткой. После массовых антиправительственных протестов 2018 года, в ходе которых, по данным правозащитников, погибли более 300 человек, власти Никарагуа значительно усилили давление на оппозицию.

В 2025 году Ортега изменил Конституцию, продлив президентский срок до шести лет и назначив свою супругу Росарио Мурильо сопрезидентом. США называют политический режим в Никарагуа диктатурой и ввели санкции против тысяч никарагуанских чиновников. ООН также неоднократно обвиняла власти страны в систематических нарушениях прав человека.