Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил обращение главам государств – членов Евразийский экономический союз в связи с началом председательства Республики Казахстан в органах ЕАЭС с 1 января 2026 года, передает BAQ.kz.

Глава государства отметил, что уходящий год стал юбилейным для Евразийского экономического союза. По его словам, интеграционное объединение вступило во второе десятилетие своего развития, продемонстрировав устойчивость экономик стран-участниц на фоне глобальной турбулентности.

"Мы уверенно шагнули во второе десятилетие развития нашего интеграционного объединения. Несмотря на глобальные потрясения последних лет, наши государства демонстрируют положительную экономическую динамику", отметил Президент.

Токаев подчеркнул, что основной задачей на предстоящий период является повышение эффективности интеграции, укрепление потенциала и практической востребованности ЕАЭС. С 2026 года начинается реализация Декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках Союза до 2030 года и на период до 2045 года "Евразийский экономический путь", положения которой станут основой совместной работы.

Одним из центральных приоритетов казахстанского председательства Президент обозначил развитие искусственного интеллекта как нового инструмента экономической интеграции. Он отметил, что ИИ уже сегодня активно применяется для прогнозирования торговых потоков, оценки влияния таможенных пошлин и торговых соглашений, а в перспективе способен стать мощным фактором роста экономик стран ЕАЭС.

"Наша задача – направить новые технологии на благо наших народов и превратить их в ключевой фактор евразийской экономической интеграции", - заявил Токаев.

Глава государства напомнил, что Казахстан взял курс на формирование полноценной цифровой экономики. В числе практических шагов он указал создание центра Alem.ai в Астане и запуск пилотной зоны CryptoCity в Алатау. Казахстан, по словам Президента, открыт к обмену опытом и совместной работе с партнерами по ЕАЭС в сфере цифрового регулирования и трансформации экономики.

Отдельный блок обращения был посвящен вопросам безбарьерной торговли внутри Союза. Токаев отметил, что наличие административных и иных ограничений негативно сказывается на развитии интеграции и доверии между государствами-участниками.

"Важно, чтобы все искусственные ограничения, блокирующие торговлю и развитие отдельных отраслей, запреты на перемещение граждан и очереди грузового транспорта на границах ушли в прошлое", - подчеркнул Глава государства.

Президент подчеркнул, что таможенное, санитарное, ветеринарное и транспортное регулирование не должно использоваться в качестве инструмента давления, а все принятые в рамках ЕАЭС обязательства должны неукоснительно соблюдаться.

В обращении также была затронута тема логистики и транзитного потенциала Евразии, цифровизации промышленности и агропромышленного комплекса, а также расширения внешнеэкономических связей ЕАЭС, в том числе со странами Глобального Юга, Юго-Восточной Азии, Африки и Арабского мира.

Казахстан, подчеркнул Глава государства, в период своего председательства намерен последовательно содействовать реализации обозначенных приоритетов, рассчитывая на конструктивное взаимодействие всех стран-участниц Союза.