Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на совещании по вопросам развития Астаны, уделив внимание вопросам благоустройства и комплексного развития городской среды, передает BAQ.KZ.

"В рамках программы "Новый облик" в течение пяти лет планируется обновить 150 фасадов в исторической части города.

Параллельно будет проводиться благоустройство улиц", - сообщил Глава государства.

Президент подчеркнул, что подход к развитию столицы должен быть системным и охватывать не только центральные улицы.

"Астана не должна быть городом, где наводят лоск только на центральных улицах", — заявил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, при формировании облика города необходимо учитывать состояние жилых и промышленных кварталов, а также общественных пространств за пределами центра.

"Надо заглядывать и за фасады", — отметил он.

Глава государства указал на необходимость расширения источников финансирования проектов по благоустройству.

"Для того, чтобы украшать город, нам нужно помимо бюджетных привлекать частные средства в качестве спонсорских", — сказал Президент.

Он сообщил о намерении лично обсудить этот вопрос с представителями бизнеса.

"Я планирую в новом году собрать наших предпринимателей и еще раз обратиться к ним. Я лично буду принимать жесткие меры. В конце концов, надо любить свою Родину", — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Отдельно Президент остановился на необходимости активизации работ по обновлению застроенных территорий.

"Следует активизировать работу по реновации торговых, промышленных и жилых кварталов правого берега", — заявил он, отметив важность равномерного развития всех районов столицы.

Касым-Жомарт Токаев также подчеркнул, что вопросы благоустройства остаются чувствительными для жителей города.

"Вопросы благоустройства всегда будут волновать граждан. Это понятно, они имеют право говорить об этом", — сказал Президент.

Вместе с тем он указал на взаимную ответственность горожан и властей.

"Но и акимат должен требовать высокую культуру со стороны граждан, проживающих постоянно в нашей столице и посещающих ее", — отметил Глава государства.

По итогам совещания было подчеркнуто, что развитие Астаны должно сочетать требования к качеству городской среды, ответственность бизнеса и активное участие самих жителей в формировании облика столицы.