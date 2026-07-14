Президент обозначил роль Халық Кеңесі в построении Справедливого Казахстана
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял заместителя Председателя – руководителя Секретариата Қазақстан Халық Кеңесі Канатбека Жайсанбаева.
Глава государства заслушал доклад о принимаемых мерах по формированию Қазақстан Халық Кеңесі и его Cекретариата.
Канатбек Жайсанбаев доложил, что Секретариат будет обеспечивать организационное, правовое, материально-техническое, финансовое, информационно-аналитическое сопровождение деятельности Қазақстан Халық Кеңесі.
Президент отметил, что Халық Кеңесі – это уникальная диалоговая площадка, которая будет выполнять важную роль в построении Справедливого Казахстана.
Глава государства поручил руководителю Секретариата обеспечить эффективную координацию взаимодействия Халық Кеңесі с государственными органами, организациями, институтами гражданского общества и международными организациями.
Президент также обратил внимание на необходимость качественной подготовки к первой Сессии Қазақстан Халық Кеңесі.
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