Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с руководителями высокотехнологичных компаний Китая в Шанхае призвал китайский бизнес активнее участвовать в реализации крупных проектов в сфере цифровизации, логистики, искусственного интеллекта, промышленности и агропромышленного комплекса, передает BAQ.KZ.

По словам Главы государства, Казахстан заинтересован не только в привлечении инвестиций, но и в создании совместных технологических производств и инновационной экосистемы.

Казахстан намерен стать главным логистическим хабом Евразии

Президент заявил, что Казахстан продолжит развивать транспортные коридоры и цифровую логистику.

«Казахстан должен стать основным транспортно-логистическим хабом, связывающим Китай с Центральной Азией, Кавказом, Ближним Востоком и Европой. Это наша стратегическая цель», – подчеркнул Токаев.

По его словам, сегодня через территорию Казахстана проходят 13 международных транспортных коридоров, а около 85% железнодорожных перевозок между Китаем и Европой осуществляется именно через Казахстан.

При этом конкурентоспособность современных транспортных маршрутов зависит уже не только от инфраструктуры.

«Успех таких проектов сегодня определяется прежде всего скоростью обмена данными, уровнем цифровой интеграции и прозрачностью логистики. Поэтому мы создаем единую цифровую экосистему международных грузовых перевозок», – отметил Президент.

Ключевым элементом этой системы станет цифровая платформа Smart Cargo, которая объединит таможенные, логистические и коммерческие сервисы в единое цифровое пространство.

«Главная цель – формирование единого цифрового транспортного пространства Евразии. Мы должны создать пространство, в котором товары будут пересекать границы так же быстро и эффективно, как данные передаются через цифровую сеть», – сказал Глава государства.

Президент пригласил китайские компании принять участие в реализации этой инициативы.

Искусственный интеллект меняет сельское хозяйство

Отдельное внимание Токаев уделил развитию агропромышленного комплекса и внедрению цифровых технологий.

По его словам, второй год подряд Казахстан собирает 27 миллионов тонн зерна, чему способствуют современные технологии.

«Чтобы быть конкурентоспособным в сельском хозяйстве, недостаточно полагаться только на природные ресурсы. Очень важно эффективно использовать данные, искусственный интеллект и цифровые технологии», – заявил Президент.

Он сообщил, что сегодня в стране уже более 200 агропредприятий работают по принципу «умной фермы», а еще 650 хозяйств постепенно внедряют цифровые решения.

Кроме того, Казахстан создает национальную систему цифрового отслеживания сельхозпродукции – от поля до конечного потребителя.

«Мы намерены развивать Казахстан как ведущий агропромышленный хаб в Центральной Азии. Самый короткий путь к достижению этой цели – внедрение искусственного интеллекта, роботизации и технологий "Индустрии 4.0"», – подчеркнул Токаев.

Алатау станет центром технологий и инвестиций

Президент также рассказал о развитии нового города Алатау, который создается по принципу Digital by Default.

По его словам, город должен стать площадкой для внедрения технологий Smart City, цифровых платежных систем, энергоэффективной инфраструктуры и современных телекоммуникаций.

«Мы формируем современную систему правового регулирования для развития цифровых активов, технологий токенизации, блокчейна и криптоиндустрии. Участники проекта смогут воспользоваться возможностями Международного финансового центра "Астана", который работает на принципах английского права», – отметил Глава государства.

Президент выразил уверенность, что в будущем Алатау станет новым центром талантов, технологий и инвестиций в Евразии.

Совместные технологии

Подводя итоги встречи, Токаев подчеркнул, что Казахстан готов создавать максимально благоприятные условия для иностранных инвесторов.

«Наша цель – не просто привлечь капитал. Мы стремимся к совместной разработке новых технологий, созданию научно-исследовательских центров, формированию новых производственных цепочек и развитию человеческого капитала. Надеюсь, что наша сегодняшняя встреча откроет путь к новым совместным проектам и масштабным инвестициям», – заявил Президент.

Во встрече также приняли участие руководители крупнейших китайских компаний, включая Huawei Technologies, CITIC Group, 01AI, Agibot, Goldcard Smart Group, YTO Express, Ningbo Hoshine Group и Xinjiang Lihua Group.