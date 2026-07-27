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Президент обозначил приоритеты развития новому акиму Атырауской области

27 Июля 2026, 12:51
АВТОР
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Акорда 27 Июля 2026, 12:51
27 Июля 2026, 12:51
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Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял акима Атырауской области Болата Акчулакова.

Главе государства было доложено о текущей социально-экономической ситуации в регионе и приоритетных задачах на предстоящий период.

Была представлена информация о реализации крупных инвестиционных проектов, развитии нефтегазохимической отрасли, строительстве объектов социальной и инженерной инфраструктуры.

Отдельное внимание было уделено вопросам диверсификации экономики, модернизации инженерных сетей, совершенствования транспортной инфраструктуры, улучшения экологической ситуации и реализации проектов, требующих поддержки на республиканском уровне.

По итогам встречи Президент дал ряд поручений, направленных на дальнейшее обеспечение устойчивого социально-экономического развития Атырауской области и повышение качества жизни населения.

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