Президент обсудил развитие ИИ с IT-предпринимателями
Глава государства принял казахстанских IT-предпринимателей Ерзата Дулата и Мурата Абдрахманова, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
В ходе встречи Президента Касым-Жомарта Токаева с техническим директором стартапа Higgsfield AI Ерзатом Дулатом и основателем венчурной платформы MA7 Ventures Муратом Абдрахмановым были обсуждены вопросы системного внедрения искусственного интеллекта в экономике, государственном управлении и социальной сфере, а также развития IT-предпринимательства, венчурной и AI-индустрии.
Глава государства высоко оценил успех стартапа Higgsfield AI и подчеркнул важность появления в нашей стране компаний, которые становятся глобальными чемпионами в ИИ.
Президент отметил, что основная задача – сделать Казахстан площадкой, где IT-компании могут быстро запускаться, масштабироваться и выходить на мировые рынки.
В свою очередь Ерзат Дулат рассказал, что команда Higgsfield практически на 95% состоит из казахстанцев, что подтверждает потенциал нашей молодежи. Он подтвердил готовность стать партнером государства в подготовке кадров для AI-индустрии и реализации совместных образовательных инициатив.
По словам Мурата Абдрахманова, сегодня венчурная индустрия является инструментом технологического развития государств. В этих условиях перед Казахстаном открывается перспектива стать полноправным участником глобальной венчурной индустрии.
