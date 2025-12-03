Глава государства принял заместителя Премьер-министра – министра культуры и информации Аиду Балаеву, которая доложила о ключевых направлениях реализации государственной социальной политики, передает BAQ.KZ.

По словам Балаевой, ведомство усиливает межведомственное взаимодействие, работает над повышением качества государственных услуг, развитием человеческого капитала и цифровизацией в социальной сфере. Она также проинформировала Президента о текущей работе в областях культуры и информации, религии и межэтнических отношений, гражданского общества, а также семейной и молодежной политики.

Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений, направленных на дальнейшее совершенствование перечисленных направлений.