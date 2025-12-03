Президент обсудил с Аидой Балаевой развитие культуры, информации и социальной политики
Сегодня, 15:44
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 15:44Сегодня, 15:44
76Фото: Акорда
Глава государства принял заместителя Премьер-министра – министра культуры и информации Аиду Балаеву, которая доложила о ключевых направлениях реализации государственной социальной политики, передает BAQ.KZ.
По словам Балаевой, ведомство усиливает межведомственное взаимодействие, работает над повышением качества государственных услуг, развитием человеческого капитала и цифровизацией в социальной сфере. Она также проинформировала Президента о текущей работе в областях культуры и информации, религии и межэтнических отношений, гражданского общества, а также семейной и молодежной политики.
Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений, направленных на дальнейшее совершенствование перечисленных направлений.
Самое читаемое
- Торговая сеть в ЗКО незаконно требовала 10% от стоимости масла
- Из-за непогоды закрыт участок трассы Атамекен–Иртышск в Павлодарской области
- "Я не должна отчитываться": Альназарова о реакции соцсетей на помощь пассажиру
- Самолёт из Стамбула приземлился в степи под Актау
- Под видом аренды жилья 18-летний алматинец собирал деньги и исчезал