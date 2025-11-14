Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на втором Форуме работников сельского хозяйства, подчеркнув значимость отрасли для экономики страны и отмечая достижения в финансировании и модернизации агросектора, передает BAQ.KZ.

"Необходимо совершенствовать методы финансирования АПК. В текущем году объем льготного кредитования сельского хозяйства впервые в истории страны превысил 1 трлн тенге, что в десять раз больше, чем было пять лет назад", — заявил президент.

Он отметил, что это стало возможным благодаря внедрению механизма предоставления гарантий банкам уполномоченным органом.

"В нынешнем году фонд "Даму" обеспечил гарантии по 1300 кредитам. Это позволило положительно решить проблемы многих фермеров, в частности, занимающихся мелким и средним бизнесом и не имеющих достаточного залогового имущества для получения кредита", — добавил Токаев.

Особое внимание глава государства уделил обновлению техники отечественного производства.

"Началась выдача техники отечественного производства по упрощенной льготной программе лизинга. Это стало очень эффективным решением для модернизации устаревшего оборудования. Если четыре года назад износ сельскохозяйственной техники был на уровне 90%, то в текущем году этот показатель снизился до 70%. Данную работу необходимо продолжить совместно с представителями бизнеса", — подчеркнул он.

Президент отметил, что Казахстан практически полностью обеспечивает внутренний спрос на сельхозтехнику отечественными производителями.

"Сегодня 90% внутреннего спроса на сельхозтехнику обеспечивается за счет казахстанского производства. На 10 заводах страны, в том числе на предприятиях всемирно известных брендов, собирают 19 видов техники", — сказал Токаев.

Он также рассказал о международном сотрудничестве.