Глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил о начале недели "Закона и Порядка", призвав сосредоточиться на укреплении правовой культуры и авторитета правоохранительной службы. Об этом он заявил на расширенной коллегии с участием руководителей силовых ведомств, передает BAQ.KZ.

"Неделя “Закона и Порядка” — это не разовая акция. Её следует рассматривать как системную меру, направленную на повышение правовой грамотности граждан и укоренение добропорядочности как общественной нормы", — подчеркнул Президент.

По словам Токаева, ключевая задача — создать такую гражданскую и культурную среду, где закон воспринимается не как инструмент подавления, а как защита прав и свобод. Он особо отметил важность формирования уважения к праву с раннего возраста.

"Правительству следует пересмотреть воспитательную работу в учебных заведениях. Уже со школьной скамьи нужно закладывать в детях высокие качества Адал азамат — честного гражданина", — сказал он.

Президент также связал принцип "Закон и Порядок" с экологическим сознанием, отметив важность общенациональной акции "Таза Қазақстан" как части идеологической платформы формирования прогрессивного общества.

"С заботы о чистоте вокруг начинается уважение к общественным нормам и закону", — отметил Токаев.

Глава государства призвал к консолидации усилий государства и общества в деле укрепления правопорядка, подчеркнув, что это залог стабильности и успешного будущего страны.