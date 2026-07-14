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Президент определил задачи новому послу Казахстана в Кыргызстане

14 Июля 2026, 18:42
АВТОР
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Акорда 14 Июля 2026, 18:42
14 Июля 2026, 18:42
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Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного посла Казахстана в Кыргызской Республике Абылкаира Скакова.

В ходе беседы Президент подчеркнул важность дальнейшего укрепления уз дружбы, добрососедства, стратегического партнерства и союзничества с братским Кыргызстаном.

Касым-Жомарт Токаев поставил перед Абылкаиром Скаковым ряд задач по развитию многопланового казахско-кыргызского сотрудничества в транспортно-транзитной, энергетической, водной, аграрной сферах и в области цифровизации. 

Отдельное внимание было уделено укреплению культурно-гуманитарных связей.

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