Президент определил задачи новому послу Казахстана в Кыргызстане
14 Июля 2026, 18:42
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14 Июля 2026, 18:4214 Июля 2026, 18:42
105Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного посла Казахстана в Кыргызской Республике Абылкаира Скакова.
В ходе беседы Президент подчеркнул важность дальнейшего укрепления уз дружбы, добрососедства, стратегического партнерства и союзничества с братским Кыргызстаном.
Касым-Жомарт Токаев поставил перед Абылкаиром Скаковым ряд задач по развитию многопланового казахско-кыргызского сотрудничества в транспортно-транзитной, энергетической, водной, аграрной сферах и в области цифровизации.
Отдельное внимание было уделено укреплению культурно-гуманитарных связей.
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