Президент определил задачи новому послу Казахстана в Кыргызстане

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного посла Казахстана в Кыргызской Республике Абылкаира Скакова.

В ходе беседы Президент подчеркнул важность дальнейшего укрепления уз дружбы, добрососедства, стратегического партнерства и союзничества с братским Кыргызстаном.

Касым-Жомарт Токаев поставил перед Абылкаиром Скаковым ряд задач по развитию многопланового казахско-кыргызского сотрудничества в транспортно-транзитной, энергетической, водной, аграрной сферах и в области цифровизации.

Отдельное внимание было уделено укреплению культурно-гуманитарных связей.