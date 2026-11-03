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Президент освободил Даурена Муратбекова от должности в Высшем судебном совете

3 Ноября 2026, 10:58
АВТОР
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Aqorda 3 Ноября 2026, 10:58
3 Ноября 2026, 10:58
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Фото: Aqorda

Распоряжением Главы государства Даурен Муратбеков освобожден от должности секретаря Высшего судебного совета Республики Казахстан, руководителя аппарата.

Даурен Муратбеков занимал эту должность с февраля 2024 года.

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