Президент освободил Даурена Муратбекова от должности в Высшем судебном совете
3 Ноября 2026, 10:58
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3 Ноября 2026, 10:583 Ноября 2026, 10:58
164Фото: Aqorda
Распоряжением Главы государства Даурен Муратбеков освобожден от должности секретаря Высшего судебного совета Республики Казахстан, руководителя аппарата.
Даурен Муратбеков занимал эту должность с февраля 2024 года.
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