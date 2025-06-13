  • 13 Июня, 11:53
  • BAIGENEWS

Президент освободил Омарбекова от должности в Совбезе

Амангельды Омарбеков снят с поста заведующего Ситуационным центром Совета Безопасности РК.

Сегодня, 11:43
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Акорда Сегодня, 11:43
Сегодня, 11:43
32
Фото: Акорда

Распоряжением Главы государства Омарбеков Амангельды Оразалынович освобождён от должности заведующего Ситуационным центром Совета Безопасности Республики Казахстан, передаёт BAQ.KZ.

О причинах кадрового решения официально не сообщается.

Ситуационный центр Совбеза РК осуществляет мониторинг и анализ данных, необходимых для обеспечения национальной безопасности и выработки стратегических решений.

О том, кто займёт освободившуюся должность, пока не сообщается.

Самое читаемое

Наверх