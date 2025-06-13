Распоряжением Главы государства Омарбеков Амангельды Оразалынович освобождён от должности заведующего Ситуационным центром Совета Безопасности Республики Казахстан, передаёт BAQ.KZ.

О причинах кадрового решения официально не сообщается.

Ситуационный центр Совбеза РК осуществляет мониторинг и анализ данных, необходимых для обеспечения национальной безопасности и выработки стратегических решений.

О том, кто займёт освободившуюся должность, пока не сообщается.