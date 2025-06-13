Президент освободил Омарбекова от должности в Совбезе
Амангельды Омарбеков снят с поста заведующего Ситуационным центром Совета Безопасности РК.
Сегодня, 11:43
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Сегодня, 11:43Сегодня, 11:43
32Фото: Акорда
Распоряжением Главы государства Омарбеков Амангельды Оразалынович освобождён от должности заведующего Ситуационным центром Совета Безопасности Республики Казахстан, передаёт BAQ.KZ.
О причинах кадрового решения официально не сообщается.
Ситуационный центр Совбеза РК осуществляет мониторинг и анализ данных, необходимых для обеспечения национальной безопасности и выработки стратегических решений.
О том, кто займёт освободившуюся должность, пока не сообщается.
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