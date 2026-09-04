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Президент освободил от должности акима Алматинской области

4 Сентября 2026, 09:02
АВТОР
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Акорда 4 Сентября 2026, 09:02
4 Сентября 2026, 09:02
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Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности акима Алматинской области Марата Султангазиева.

«Указом Главы государства Султангазиев Марат Елеусизович освобожден от должности акима Алматинской области», – говорится в сообщении.

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