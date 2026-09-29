Президент отметил особую роль Германии в отношениях Казахстана с Европейским Союзом
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Президенты Казахстана и ФРГ приняли участие в казахстанско-германском бизнес-форуме
Касым-Жомарт Токаев и Франк-Вальтер Штайнмайер выступили на казахстанско-германском бизнес-форуме, в котором приняли участие представители деловых кругов двух стран.
По словам Главы нашего государства, Казахстан и Германия на протяжении многих лет выстраивают прочные отношения, основанные на взаимном уважении и практическом взаимодействии.
– Казахстан рассматривает Германию как надежного и давнего стратегического партнера. Мы с большим уважением относимся к экономическим достижениям Германии и ее промышленной культуре. На протяжении поколений бренд «Made in Germany» является символом качества, инженерного совершенства, точности и ответственности. Экономическая мощь Германии сформирована не только ее глобальными корпорациями, но и компаниями среднего бизнеса (Mittelstand), квалифицированными кадрами, научным потенциалом и уникальной производственной культурой, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Президент отметил особую роль Германии в отношениях Казахстана с Европейским Союзом. По его словам, ЕС является крупнейшим торгово-инвестиционным партнером Казахстана, а Германия – одним из ключевых двигателей экономического взаимодействия страны с Европой.
– Критически важные материалы, энергетика, транспорт, сельское хозяйство, цифровизация и передовые технологии сегодня находятся в центре нашей расширенной повестки. Именно в этих сферах Казахстан и Германия могут добиться значительных результатов совместными усилиями, – отметил Глава государства.
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