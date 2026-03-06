В преддверии Международного женского дня, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды и почетные звания казахстанским женщинам за их вклад в развитие страны. Торжественная церемония состоялась с участием представителей парламента, науки, образования, спорта и культуры, передает BAQ.kz.

Выступая на церемонии, Президент отметил, что казахстанские женщины вносят огромный вклад в развитие государства и служат примером для подрастающего поколения.

«Мы гордимся нашими соотечественницами, которые вносят огромный вклад в процветание нашей Родины, и ставим их в пример подрастающему поколению. Фраза «Родина начинается с семьи» несет в себе весьма глубокий смысл. Казахстанские женщины приумножают благополучие домашнего очага и воспитывают достойное новое поколение. Они совмещают священную миссию в семье с почетным долгом перед Отечеством. Считаю, что это ярко отражает их любовь к своему народу и является результатом большого труда. Стабильность, единство и благополучие в каждой семье - залог процветания нашей Родины», - отметил Президент в своем выступлении.

Почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» присуждено заместителю председателя Сената Парламента Ольге Перепечиной, депутатам Мажилиса Снежанне Имашевой и Екатерине Смышляевой. Также этого высокого звания удостоена известный ученый и изобретатель в нефтегазовой сфере Мансия Бабашева.

Почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы» получили учитель химии алматинской школы-лицея №95 Татьяна Белоусова, недавно получившая широкое международное признание, а также депутат Мажилиса Ирина Смирнова.

Орденом «Парасат» награждены пятикратная чемпионка мира среди юниоров по конькобежному спорту Кристина Шумекова, повысившая авторитет Казахстана на мировой арене, а также писатель и переводчик Камал Альпеисова, известная своей деятельностью по развитию и популяризации родного языка.

Орденом «Құрмет» отмечены ветеран Наурзумского заповедника Мария Зейнелова, проработавшая в сфере охраны природы 43 года, и работница нефтедобывающей отрасли Айсулу Шуакбаева, более 40 лет посвятившая развитию нефтяной промышленности. Этим же орденом награждена учитель казахского языка и литературы Жанна Левкович.

Медалью «Шапағат» награждена молодой педагог Мария Сурина. Медаль «Ерен еңбегі үшін» вручена пилоту вертолета Акерке Шопатаевой, которая неоднократно участвовала в тушении лесных пожаров и спасательных операциях, а также японской артистке Сузуки Канон, активно содействующей развитию балетного искусства в Казахстане.