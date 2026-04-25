Президент ознакомился с работой Фонда развития креативных индустрий
Фонд развития креативных индустрий будет работать по четырем основным направлениям.
Президент Касым-Жомарт Токаев посетил офис Фонда развития креативных индустрий, передает BAQ.KZ.
Глава государства ознакомился с деятельностью Фонда, созданного по его поручению в качестве ключевого института поддержки отечественного креативного сектора.
Президенту рассказали, что новое пространство станет точкой притяжения для представителей индустрии, молодежи, инвесторов и туристов.
Офис оформлен в формате шоурума, в котором представлен полный цикл создания креативного продукта – от идеи и производства до реализации и продвижения.
Касым-Жомарту Токаеву представили тематические залы, среди которых ювелирная и столярная мастерские, музыкальные залы, зал коврового искусства, зал художников и fashion-зона.
Одна из ключевых локаций — Yurt Capsule. Это иммерсивное пространство, в котором традиционная форма юрты получает современное технологическое переосмысление. Проект объединяет цифровое искусство, мультимедийный контент и культурный сторителлинг.
Главе государства также была презентована концепция странового брендинга Казахстана, направленная на раскрытие туристического потенциала через современную интерпретацию культурного наследия, развитие креативных индустрий и укрепление национальной идентичности.
Фонд развития креативных индустрий будет работать по четырем основным направлениям: выявление и поддержка талантов, привлечение инвестиций, развитие инфраструктуры, а также содействие продвижению казахстанских креативных продуктов на внешние рынки. Также он станет координационным центром для региональных хабов, открытых во всех областных центрах.
Сегодня в сфере креативной экономики Казахстана работают порядка 48 тысяч субъектов предпринимательства, в которых трудятся около 160 тысяч человек. Существенный вклад в отрасль вносят кино и анимация, геймдевелопмент, цифровое искусство, мода, дизайн и народные промыслы.
