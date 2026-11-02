Президент ознакомился с социально-экономическим развитием Карагандинской области

Глава государства Касым-Жомарт Токаев ознакомился с основными показателями социально-экономического развития Карагандинской области, реализацией инвестиционных проектов и планами по модернизации региона, сообщает пресс-служба Акорды.

По итогам девяти месяцев экономика области выросла на 2,9%, промышленное производство — на 4,9%. Наиболее высокую динамику демонстрирует машиностроение, где рост составил 26,2%.

Инвестиционный портфель региона до 2032 года включает 186 проектов общей стоимостью 7 трлн тенге. Их реализация позволит создать 36 тысяч новых рабочих мест. Основной акцент делается на открытии новых производств, углублении переработки сырья и привлечении инвестиций.

Президенту также доложили о развитии агропромышленного комплекса, жилищного строительства и социальной инфраструктуры. За последние три года в области построено 92 сельских объекта здравоохранения и 13 школ. Продолжается обновление образовательных учреждений, реализуются проекты в сферах спорта, культуры, энергетики и ЖКХ.

В рамках программы «Таза Қазақстан» ведётся благоустройство населённых пунктов, создаются новые общественные пространства и экопарки.

Согласно прогнозам, по итогам года рост экономики области составит 4%. Дальнейшее развитие региона будет обеспечиваться за счёт укрепления промышленного потенциала, реализации инвестиционных проектов и повышения качества жизни населения.