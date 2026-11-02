Президент ознакомился с социально-экономическим развитием Карагандинской области
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Глава государства Касым-Жомарт Токаев ознакомился с основными показателями социально-экономического развития Карагандинской области, реализацией инвестиционных проектов и планами по модернизации региона, сообщает пресс-служба Акорды.
По итогам девяти месяцев экономика области выросла на 2,9%, промышленное производство — на 4,9%. Наиболее высокую динамику демонстрирует машиностроение, где рост составил 26,2%.
Инвестиционный портфель региона до 2032 года включает 186 проектов общей стоимостью 7 трлн тенге. Их реализация позволит создать 36 тысяч новых рабочих мест. Основной акцент делается на открытии новых производств, углублении переработки сырья и привлечении инвестиций.
Президенту также доложили о развитии агропромышленного комплекса, жилищного строительства и социальной инфраструктуры. За последние три года в области построено 92 сельских объекта здравоохранения и 13 школ. Продолжается обновление образовательных учреждений, реализуются проекты в сферах спорта, культуры, энергетики и ЖКХ.
В рамках программы «Таза Қазақстан» ведётся благоустройство населённых пунктов, создаются новые общественные пространства и экопарки.
Согласно прогнозам, по итогам года рост экономики области составит 4%. Дальнейшее развитие региона будет обеспечиваться за счёт укрепления промышленного потенциала, реализации инвестиционных проектов и повышения качества жизни населения.
Самое читаемое
- В Алматы демонтируют центральную полосу BRT на проспекте Райымбека
- Египет ужесточил въезд для туристов из стран Центральной Азии, кроме Казахстана
- 72% казахстанской пшеницы относится к третьему классу: как это повлияет на экспорт?
- В Шымкенте полностью открыли новый путепровод через железную дорогу на улице Тиленшина
- Более 23 тысяч пенсионеров Астаны посещают Центр активного долголетия