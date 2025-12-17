Президент Касым-Жомарт Токаев обозначил ключевые задачи развития энергетической отрасли на ближайшую перспективу, передает BAQ.KZ.

"Укрепление энергетического потенциала Казахстана – приоритетная задача. В этом году завершится проект по усилению электросетей западных регионов, который объединит сети Западно-Казахстанской, Атырауской и Мангистауской областей. Эти узлы будут подключены к единой национальной энергетической системе", – отметил Глава государства.

Он добавил, что на Экибастузской ГРЭС-2 будут построены новые энергоблоки, а также начнется строительство третьей ГРЭС, что позволит устранить дефицит электроэнергии. Важной задачей на 2026 год станет модернизация электростанций в Алматы, что снизит уровень загрязнения воздуха и улучшит экологическую обстановку.

Кроме того, в следующем году планируется ввести в эксплуатацию электростанции с парогазовыми установками в Кызылординской и Туркестанской областях. К 2035 году будут сданы объекты, обеспечивающие производство более 26 гигаватт электроэнергии.