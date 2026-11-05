Президент Парагвая объявил об отставке на фоне банковского кризиса и протестов

Президент Парагвая Сантьяго Пенья объявил об отставке на фоне массовых протестов, вызванных крахом банка Ueno. Финансовое учреждение приостановило операции и перешло под управление Центрального банка страны. Миллионы клиентов потеряли доступ к своим счетам. Недовольные жители вышли на улицы с требованием отставки главы государства.

Поводом для претензий стало и прошлое Пеньи: до прошлого года он был акционером группы, контролировавшей банк. В видеообращении, опубликованном в соцсети X, политик заявил, что уходит ради сохранения стабильности и демократических институтов. Он также извинился перед гражданами, если не оправдал их ожиданий, и отверг обвинения в неправомерных действиях.

Ранее нижняя палата Конгресса Парагвая поддержала начало процедуры импичмента. Пенью обвиняют в возможном конфликте интересов и сокрытии информации, связанной с крахом банка. По данным Ueno Bank, его клиентами были около трёх миллионов человек — примерно 60% взрослого населения страны.

В банке также хранились пенсионные накопления и некоторые государственные средства. После отставки пост президента должен занять вице-президент Педро Аллиана.