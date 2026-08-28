Президент: Партиям необходимо следовать выбранному курсу и продолжить работу с избирателями

Наиболее удачные предложения из предвыборных программ политических партий должны быть учтены в работе Правительства. Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на первой сессии Курултая первого созыва, передает BAQ.KZ.

Глава государства отметил, что в программах партий представлены новые идеи и конструктивные предложения.

«Наиболее удачные решения, дающие импульс социально-экономическому развитию страны, должны быть учтены в работе Правительства», – заявил Президент.

Касым-Жомарт Токаев также обратил внимание на изменения в политической системе страны. По его словам, прошедшая избирательная кампания показала, что политическое многообразие в Казахстане выходит на качественно новый уровень.

«Многие наблюдатели отмечают, что стали свидетелями открытой конкуренции между партиями, каждая из которых, безусловно, предложила свой курс, позицию и идеологию», – сказал Глава государства.

Президент подчеркнул, что в дальнейшем влияние политических партий в системе власти будет усиливаться, а их роль – возрастать с каждым новым электоральным циклом. В связи с этим партиям необходимо продолжать работу с избирателями.

Отдельно Токаев остановился на партии «Әділет», которая получила наибольшую поддержку избирателей и сформировала конституционное большинство в Курултае.