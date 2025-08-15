Глава государства Касым-Жомарт Токаева выступил на пленарном заседании Августовской конференции учителей, передает BAQ.KZ.

"Поздравляю вас с открытием традиционной Августовской конференции! Наша встреча, посвященная вопросам качественного образования и достойного воспитания подрастающего поколения, имеет очень важное значение. Учитель – это светоч нации. Ежедневным кропотливым трудом каждый из вас вносит неоценимый вклад в развитие страны. Вы сеете семена знаний в молодые сердца и растите мыслящую нацию. Вы активно участвуете в укреплении интеллектуального потенциала нашего народа", - высказался Президент