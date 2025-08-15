Президент поблагодарил педагогов за вклад в развитие страны
Токаев отметил роль учителей в формировании мыслящей нации.
Глава государства Касым-Жомарт Токаева выступил на пленарном заседании Августовской конференции учителей, передает BAQ.KZ.
"Поздравляю вас с открытием традиционной Августовской конференции! Наша встреча, посвященная вопросам качественного образования и достойного воспитания подрастающего поколения, имеет очень важное значение. Учитель – это светоч нации. Ежедневным кропотливым трудом каждый из вас вносит неоценимый вклад в развитие страны. Вы сеете семена знаний в молодые сердца и растите мыслящую нацию. Вы активно участвуете в укреплении интеллектуального потенциала нашего народа", - высказался Президент
Глава государства искренно поблагодарил учителей, которые выполняют работу государственной важности.
"Ибрай Алтынсарин говорил: "Превыше всего я ценю хорошего учителя". Педагог – ключевая фигура в построении будущего страны, поэтому ему должно быть отведено достойное место в обществе"", - заключил Токаев.
