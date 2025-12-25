Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с жителями Жамбылской области, отметив стратегическое и культурное значение региона, передает BAQ.KZ.

"Тараз – колыбель древней цивилизации, имеющая сакральное значение для нашего народа", — сказал Президент. Он подчеркнул, что перед регионом стоят важные задачи по укреплению экономики, созданию рабочих мест и развитию социальной инфраструктуры.

По данным главы государства, в этом году в область привлечено около 600 миллиардов тенге инвестиций. Создано более 63 тысяч новых рабочих мест, газифицировано более 280 населенных пунктов. За три года построено 37 школ на 13 тысяч учеников, открыт 41 объект здравоохранения и более 50 спортивных и культурных центров.

Президент отметил историческое значение Тараза, где были основаны основы Казахского ханства, и стратегическое расположение региона на пересечении транспортного коридора Западная Европа – Западный Китай и Великого Шелкового пути.