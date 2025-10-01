  • 1 Октября, 11:59

Президент подчеркнул роль ИИ в эпоху глобальных трансформаций

Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета по развитию искусственного интеллекта отметил важность применения искусственного интеллекта,передает BAQ.KZ.

Президент также отметил, что мы живем в эпоху глубоких преобразований, и искусственный интеллект уже влияет на государственное управление, науку и, прежде всего, образование.

"То, как мы используем эти технологии, определит нашу национальную конкурентоспособность и суверенитет. В своем недавнем обращении я поставил стратегическую цель – превратить Казахстан в полностью цифровую страну в течение следующих трех лет. Искусственный интеллект должен стать движущей силой этих преобразований", - сказал Президент.

Глава государства также выразил благодарность участникам форума. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что все рекомендации будут восприняты со всей серьёзностью и использованы.

 

 

 

