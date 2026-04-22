Президент подчеркнул роль Конституции в защите окружающей среды

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о приоритетности экологической повестки на государственном уровне, выступая на саммите RES 2026 в Астане, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Глава государства подчеркнул, что вопросы экологии закреплены в основополагающих документах страны и рассматриваются как стратегическое направление развития.

«Наша новая Конституция четко определяет охрану окружающей среды в качестве одного из основополагающих принципов государственной политики и гражданской ответственности. Она подтверждает, что экологическая безопасность и процветание — это не технический вопрос, а подлинная ценность, которая должна стать неотъемлемой частью нашего национального самосознания и долгосрочных стратегий развития», — заявил Токаев.

Президент отметил, что Казахстан уже реализует комплексные меры в экологической сфере.

«Казахстан реализует меры, направленные на переход к более экологически чистой энергетике, охрану биоразнообразия, восстановление деградированных земель, модернизацию систем управления водными ресурсами, внедрение политики водосбережения и укрепление регионального сотрудничества в области охраны окружающей среды», — подчеркнул он.

По словам Главы государства, ключевую роль играет международное взаимодействие.