Президент подчеркнул роль Конституции в защите окружающей среды
Экологическая безопасность названа ключевым приоритетом государственной политики.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о приоритетности экологической повестки на государственном уровне, выступая на саммите RES 2026 в Астане, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
Глава государства подчеркнул, что вопросы экологии закреплены в основополагающих документах страны и рассматриваются как стратегическое направление развития.
«Наша новая Конституция четко определяет охрану окружающей среды в качестве одного из основополагающих принципов государственной политики и гражданской ответственности. Она подтверждает, что экологическая безопасность и процветание — это не технический вопрос, а подлинная ценность, которая должна стать неотъемлемой частью нашего национального самосознания и долгосрочных стратегий развития», — заявил Токаев.
Президент отметил, что Казахстан уже реализует комплексные меры в экологической сфере.
«Казахстан реализует меры, направленные на переход к более экологически чистой энергетике, охрану биоразнообразия, восстановление деградированных земель, модернизацию систем управления водными ресурсами, внедрение политики водосбережения и укрепление регионального сотрудничества в области охраны окружающей среды», — подчеркнул он.
По словам Главы государства, ключевую роль играет международное взаимодействие.
«Мы признаем, что ни одна страна не сможет добиться успеха в одиночку, поэтому основной упор должен быть сделан на совместные усилия на региональном и глобальном уровнях. Мы реализуем эту повестку путем практических действий, внедрения новых технологий и долгосрочных инвестиций в укрепление устойчивости», — отметил Президент.
