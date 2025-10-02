Президент подчеркнул важность цифровой грамотности и внедрения смарт-технологий
Токаев также акцентировал внимание на необходимости цифровой грамотности населения.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании форума Digital Bridge 2025 подчеркнул, что развитие умных технологий становится ключевым фактором укрепления цифровой мощи государства, передаёт BAQ.KZ.
"Мы выстраиваем долгосрочную и системную траекторию цифровой мощи государства. Смарт-технологии способны обрабатывать огромные массивы данных, анализировать широкий спектр сфер и предоставлять ключевые экономические возможности. Это существенно повысит эффективность стратегического планирования, будет способствовать благополучию наших граждан и стимулировать экономический рост", — отметил Глава государства.
"В то же время крайне важно, чтобы все граждане понимали и осознавали, как работают алгоритмические системы — от выдачи кредитов до оказания государственных услуг", — сказал Президент.
По его словам, именно ответственное внедрение и использование цифровых решений позволит Казахстану укрепить свои позиции как регионального лидера в сфере технологий и искусственного интеллекта.
