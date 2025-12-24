Глава государства Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью нового Центра инклюзивного спорта в Астане — первого в Казахстане комплекса, объединяющего спортивную, медицинскую, реабилитационную и образовательную инфраструктуру для людей с ограниченными возможностями, передает BAQ.KZ.

В столице проживает около 42 тысяч граждан с ограниченными возможностями, среди которых значительную часть составляют дети, молодежь и лица трудоспособного возраста. Центр предоставляет им возможность регулярно заниматься спортом, проходить реабилитацию и активно интегрироваться в общество.

В учреждении функционируют многофункциональный спортивный зал, реабилитационный блок, медицинские кабинеты, конференц-зал, а также гостиничный сектор для размещения параспортсменов во время сборов, соревнований и образовательных программ.

Тренировки проводятся по 12 адаптивным видам спорта. Особое внимание уделяется подготовке специалистов, работающих с детьми с ограниченными возможностями в сфере спорта и образования.

Президент подчеркнул важность подобных центров для поддержки параспортсменов и развития инклюзивного спорта в стране.