Президент подписал пакет важных законов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал три закона, касающихся телекоммуникаций, животного мира, лесного и охотничьего хозяйства, а также изменений в Уголовный кодекс и КоАП.

Сегодня 2026, 20:33
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Акорда Сегодня 2026, 20:33
Сегодня 2026, 20:33
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Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал ряд законов, предусматривающих изменения в различных сферах законодательства.

В частности, глава государства подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам животного мира, лесного и охотничьего хозяйства и предпринимательства».

Также подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Казахстан и Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях».

Кроме того, Президент утвердил Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития рынка телекоммуникаций и центров обработки данных».

В Акорде сообщили, что тексты всех подписанных законов будут опубликованы в официальной печати после их обнародования.

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