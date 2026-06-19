Президент подписал пакет важных законов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал ряд законов, предусматривающих изменения в различных сферах законодательства.

В частности, глава государства подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам животного мира, лесного и охотничьего хозяйства и предпринимательства».

Также подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Казахстан и Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях».

Кроме того, Президент утвердил Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития рынка телекоммуникаций и центров обработки данных».

В Акорде сообщили, что тексты всех подписанных законов будут опубликованы в официальной печати после их обнародования.