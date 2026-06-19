Президент подписал пакет важных законов
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал три закона, касающихся телекоммуникаций, животного мира, лесного и охотничьего хозяйства, а также изменений в Уголовный кодекс и КоАП.
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал ряд законов, предусматривающих изменения в различных сферах законодательства.
В частности, глава государства подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам животного мира, лесного и охотничьего хозяйства и предпринимательства».
Также подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Казахстан и Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях».
Кроме того, Президент утвердил Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития рынка телекоммуникаций и центров обработки данных».
В Акорде сообщили, что тексты всех подписанных законов будут опубликованы в официальной печати после их обнародования.
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