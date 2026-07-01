Президент подписал три закона, включая закон об амнистии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал ряд законов, принятых Парламентом, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

В частности, Глава государства подписал Закон "Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан".

Кроме того, подписан Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам исполнительного производства и статуса судебных исполнителей и профилактики правонарушений".

Также Президент подписал Закон "О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Казахстан, Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан и Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях".

Тексты законов будут опубликованы в официальных печатных изданиях.