Новые решения президента: закон о туризме и указ о призыве граждан
Глава государства принял ряд решений, касающихся развития туризма и очередного призыва граждан на срочную воинскую службу.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о поддержке туристской отрасли и детского спорта, а также указ об увольнении в запас военнослужащих срочной службы и очередном призыве граждан на воинскую службу в 2026 году, сообщает BAQ.KZ.
Глава государства подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам поддержки туристской отрасли и детского спорта».
Документ направлен на развитие туристской индустрии в стране и поддержку детского спорта. Ожидается, что новые нормы создадут дополнительные условия для развития внутреннего туризма и укрепления системы подготовки юных спортсменов.
Текст закона будет опубликован в официальной печати.
Кроме того, Президент подписал Указ «Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок, и очередном призыве граждан Республики Казахстан на срочную воинскую службу».
Согласно документу, увольнение военнослужащих, выслуживших установленный срок службы, а также очередной призыв граждан на срочную воинскую службу пройдет в марте–июне и сентябре–декабре 2026 года.
