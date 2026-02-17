Президент подписал закон о торговых связях с Монголией через ЕАЭС
Сегодня 2026, 18:05
54Фото: Акорда
Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Временного торгового соглашения между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Монголией, с другой стороны», передает BAQ.KZ.
Соглашение позволит расширить рынок для отечественных производителей через беспошлинный режим для 367 приоритетных товарных позиций.
Текст Закона публикуется в печати.
