  • Главная
  • Новости
  • Президент подписал закон о торговых связях с Монголией через ЕАЭС

Президент подписал закон о торговых связях с Монголией через ЕАЭС

Сегодня 2026, 18:05
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Акорда Сегодня 2026, 18:05
Сегодня 2026, 18:05
54
Фото: Акорда

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Временного торгового соглашения между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Монголией, с другой стороны», передает BAQ.KZ.

Соглашение позволит расширить рынок для отечественных производителей через беспошлинный режим для 367 приоритетных товарных позиций. 

Текст Закона публикуется в печати.

Самое читаемое

Наверх