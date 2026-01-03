Глава государства подписал Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам исполнения решений Конституционного суда Республики Казахстан и возврата государству незаконно приобретённых активов", передает BAQ.KZ.

Текст Закона будет опубликован в печатных изданиях.