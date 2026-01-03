  • 3 Января, 12:01

Президент подписал закон о возврате незаконно приобретённых активов

Сегодня, 11:17
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Akorda.kz Сегодня, 11:17
Сегодня, 11:17
49
Фото: Akorda.kz

Глава государства подписал Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам исполнения решений Конституционного суда Республики Казахстан и возврата государству незаконно приобретённых активов", передает BAQ.KZ.

Текст Закона будет опубликован в печатных изданиях.

Самое читаемое

Наверх