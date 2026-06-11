Президент подписал закон о выборах и прокуратуре
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Глава государства подписал Конституционный закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам приведения их в соответствие с Конституцией Республики Казахстан, совершенствования законодательства о выборах и прокуратуре", передает BAQ.kz.
Документ направлен на дальнейшее совершенствование конституционного законодательства страны и приведение отдельных норм в соответствие с положениями Конституции.
Поправки затрагивают вопросы организации и проведения выборов, а также деятельности органов прокуратуры. Кроме того, закон предусматривает уточнение ряда правовых механизмов и процедур, предусмотренных конституционными законами Республики Казахстан.
Текст Конституционного закона будет опубликован в официальных печатных изданиях.
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