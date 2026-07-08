Президент подписал закон об охране почв
Сегодня 2026, 20:52
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Сегодня 2026, 20:52Сегодня 2026, 20:52
139Фото: Freepik
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Закон «Об охране почв», передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
В пресс-службе Президента сообщили, что текст закона будет опубликован в официальных печатных изданиях.
Документ направлен на регулирование вопросов охраны почв в Казахстане. Подробное содержание закона станет известно после его официального опубликования.
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