Президент подписал закон об охране почв

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Закон «Об охране почв», передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

В пресс-службе Президента сообщили, что текст закона будет опубликован в официальных печатных изданиях.

Документ направлен на регулирование вопросов охраны почв в Казахстане. Подробное содержание закона станет известно после его официального опубликования.