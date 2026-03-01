Президент поговорил по телефону с Эмиром Государства Катар
Касым-Жомарт Токаев выразил серьезную обеспокоенность в связи с эскалацией конфликта в регионе.
Сегодня 2026, 16:59
57Фото: Akorda.kz
Состоялся телефонный разговор Президента с Эмиром Государства Катар, передает BAQ.KZ.
В ходе беседы с шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани Глава нашего государства обсудил текущую ситуацию на Ближнем Востоке.
Касым-Жомарт Токаев выразил серьезную обеспокоенность в связи с эскалацией конфликта в регионе, заявив о твердой поддержке и солидарности Эмиру и братскому народу Катара в этот сложный период.
Шейх Тамим бен Хамад Аль Тани поблагодарил за неизменную поддержку Казахстана, и подтвердил стремление его страны к всемерному укреплению казахско-катарских многогранных отношений в духе дружбы и стратегического партнерства.
Президент Казахстана пожелал Эмиру Катара дальнейших успехов в его высокой государственной деятельности, а братскому народу Катара – мира и процветания в священный месяц Рамазан.
