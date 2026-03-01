  • Главная
Президент поговорил по телефону с Эмиром Государства Катар

Касым-Жомарт Токаев выразил серьезную обеспокоенность в связи с эскалацией конфликта в регионе.

Фото: Akorda.kz

Состоялся телефонный разговор Президента с Эмиром Государства Катар, передает BAQ.KZ.

В ходе беседы с шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани Глава нашего государства обсудил текущую ситуацию на Ближнем Востоке.

Касым-Жомарт Токаев выразил серьезную обеспокоенность в связи с эскалацией конфликта в регионе, заявив о твердой поддержке и солидарности Эмиру и братскому народу Катара в этот сложный период. 

Шейх Тамим бен Хамад Аль Тани поблагодарил за неизменную поддержку Казахстана, и подтвердил стремление его страны к всемерному укреплению казахско-катарских многогранных отношений в духе дружбы и стратегического партнерства.

Президент Казахстана пожелал Эмиру Катара дальнейших успехов в его высокой государственной деятельности, а братскому народу Катара – мира и процветания в священный месяц Рамазан.

