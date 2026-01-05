Президент пообещал лично пресекать дедовщину в армии
Токаев раскритиковал руководство оборонного ведомства.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В газете Turkistan опубликовано обширное интервью Главы государства Касым-Жомарта Токаева, в котором он высказался о состоянии Вооруженных Сил и мерах по укреплению обороноспособности страны на фоне обсуждаемых в обществе трагических случаев гибели и травматизма военнослужащих, передает BAQ.KZ.
Отвечая на вопрос о положении дел в армии, Президент подчеркнул свое принципиальное отношение к подобным фактам.
"К фактам гибели и травматизма солдат-срочников отношусь крайне отрицательно, в мирное время это недопустимо", — заявил Касым-Жомарт Токаев.
Он сообщил, что поднимал этот вопрос "на недавнем совещании с участием руководителей всех силовых органов" и подверг критике руководство оборонного ведомства "за отсутствие должного внимания к воспитательной работе".
Глава государства подчеркнул, что армия должна выполнять важную социальную и воспитательную миссию.
"Армия должна поддерживать, воспитывать, взращивать достойных граждан нашей страны. Командиры обязаны служить примером для военнослужащих", — сказал Президент.
Он особо отметил, что "в армии не может быть и не будет места проявлениям дедовщины, хулиганства, трайбализма, землячества".
"За всем этим лично прослежу", - добавил Президент.
Касым-Жомарт Токаев сообщил, что им было отдано распоряжение принять неотложные меры.
"Мною приказано принять срочные меры для исправления ситуации", — заявил он, при этом подчеркнув, что "имевшие место трагические инциденты не характерны для всех армейских частей".
По его словам, проведенная проверка показала, что "в армии в целом поддерживается надлежащий порядок и дисциплина".
Президент также обратил внимание на искажение реальной картины в информационном пространстве.
"Отдельные блогеры в погоне за популярностью рисуют картину, далекую от действительности", — отметил он.
По его словам, создается впечатление, "будто в армии чуть ли не ежедневно погибают военнослужащие, ставшие жертвами криминальных элементов".
Глава государства подчеркнул, что служба в армии открывает возможности для дальнейшего развития.
"На самом деле, быть солдатом – это значит получить новые возможности для самореализации", — заявил он.
Президент отметил, что демобилизованные имеют право на бесплатное обучение в вузах и колледжах, в ходе службы призывники осваивают востребованные специальности, а "военнослужащие по контракту и офицеры надежно защищены в социальном плане".
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул значение дисциплины в Вооруженных Силах.
"Армия – это место, где должна царить железная дисциплина и порядок", — сказал он, добавив, что слова военной присяги "Стойко переносить тяготы и лишения военной службы" отражают "суровую школу жизни".
Самое читаемое
- Трамп: "Куба падёт сама". США отказались от войны, но заявили о гибели кубинцев
- Три железнодорожных вокзала реконструируют в СКО
- "Нам нужна Гренландия": Трамп допустил новые военные операции США после Венесуэлы
- В Казахстане изменился порядок налогообложения транспортных средств
- Марко Рубио может возглавить управление Венесуэлой после смены власти