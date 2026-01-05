В газете Turkistan опубликовано обширное интервью Главы государства Касым-Жомарта Токаева, в котором он высказался о состоянии Вооруженных Сил и мерах по укреплению обороноспособности страны на фоне обсуждаемых в обществе трагических случаев гибели и травматизма военнослужащих, передает BAQ.KZ.

Отвечая на вопрос о положении дел в армии, Президент подчеркнул свое принципиальное отношение к подобным фактам.

"К фактам гибели и травматизма солдат-срочников отношусь крайне отрицательно, в мирное время это недопустимо", — заявил Касым-Жомарт Токаев.

Он сообщил, что поднимал этот вопрос "на недавнем совещании с участием руководителей всех силовых органов" и подверг критике руководство оборонного ведомства "за отсутствие должного внимания к воспитательной работе".

Глава государства подчеркнул, что армия должна выполнять важную социальную и воспитательную миссию.

"Армия должна поддерживать, воспитывать, взращивать достойных граждан нашей страны. Командиры обязаны служить примером для военнослужащих", — сказал Президент.

Он особо отметил, что "в армии не может быть и не будет места проявлениям дедовщины, хулиганства, трайбализма, землячества".

"За всем этим лично прослежу", - добавил Президент.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что им было отдано распоряжение принять неотложные меры.

"Мною приказано принять срочные меры для исправления ситуации", — заявил он, при этом подчеркнув, что "имевшие место трагические инциденты не характерны для всех армейских частей".

По его словам, проведенная проверка показала, что "в армии в целом поддерживается надлежащий порядок и дисциплина".

Президент также обратил внимание на искажение реальной картины в информационном пространстве.

"Отдельные блогеры в погоне за популярностью рисуют картину, далекую от действительности", — отметил он.

По его словам, создается впечатление, "будто в армии чуть ли не ежедневно погибают военнослужащие, ставшие жертвами криминальных элементов".

Глава государства подчеркнул, что служба в армии открывает возможности для дальнейшего развития.

"На самом деле, быть солдатом – это значит получить новые возможности для самореализации", — заявил он.

Президент отметил, что демобилизованные имеют право на бесплатное обучение в вузах и колледжах, в ходе службы призывники осваивают востребованные специальности, а "военнослужащие по контракту и офицеры надежно защищены в социальном плане".

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул значение дисциплины в Вооруженных Силах.