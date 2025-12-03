Президент Португалии срочно прооперирован после госпитализации в Порту
Главу государства оперировали из-за ущемлённой грыжи.
Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза был экстренно госпитализирован в университетскую больницу Сан-Жуан в Порту после того, как почувствовал недомогание, связанное с расстройством пищеварения, передает BAQ.KZ со ссылкой на Euronews.
Инцидент произошёл, когда глава государства возвращался из Амаранте, где он присутствовал на похоронах инженера Антониу Моты.
Врачи рекомендовали пройти обследование до возвращения в Лиссабон, после чего президента доставили в больницу и прооперировали по поводу ущемлённой грыжи. Как сообщили на официальном сайте президента, операция прошла успешно.
Председатель совета директоров больницы Мария Жуан Баптиста в комментарии CNN Portugal подчеркнула, что вмешательство было проведено вовремя и без осложнений. По её словам, при несвоевременном лечении ущемлённой грыжи существует риск нарушения кровообращения и некроза тканей.
Ожидается, что Марселу Ребелу де Соуза проведёт в больнице около двух дней. Его рабочий график на ближайшее время отменён.
