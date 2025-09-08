Президент Касым-Жомарт Токаев в ежегодном Послании заявил, что акимы обязаны до середины следующего года ввести в хозяйственный оборот все земли, которые ранее были возвращены государству, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Он также поручил создать единую цифровую карту земельных ресурсов. В неё должны быть интегрированы кадастровые данные по недропользованию и инфраструктуре.

