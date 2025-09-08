Президент поручил акимам вернуть в оборот все изъятые земли
Возврат должен произойти до середины следующего года.
Сегодня, 11:50
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 11:50Сегодня, 11:50
69Фото: Минсельхоз
Президент Касым-Жомарт Токаев в ежегодном Послании заявил, что акимы обязаны до середины следующего года ввести в хозяйственный оборот все земли, которые ранее были возвращены государству, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
Он также поручил создать единую цифровую карту земельных ресурсов. В неё должны быть интегрированы кадастровые данные по недропользованию и инфраструктуре.
Президент поручил создать единую цифровую карту земельных ресурсов с интеграцией кадастровых данных по недропользованию и инфраструктуре.
Самое читаемое
- Без статуса и внимания: Как сейчас живут потомки облученных на ядерном полигоне в Семее
- В Алматы задержали российскую активистку: ей грозит экстрадиция
- Трамп намекнул на визит в Казахстан и похвалил Токаева
- Пилоты "Казавиаспас" вновь спасли новорожденного: экстренная эвакуация в Кызылорду
- Мощное землетрясение произошло на западе Турции