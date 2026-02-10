Критически важной задачей остается цифровизация социальной сферы, об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства Казахстана, передает BAQ.KZ.

Президент отметил, что по итогам прошлого года на эту отрасль было направлено почти 40% расходов республиканского бюджета, однако эффективность использования средств вызывает вопросы.

По словам Токаева, одной из ключевых мер станет формирование социальных цифровых профилей домохозяйств, которые обеспечат объективность и адресность мер социальной поддержки. Все формы поддержки – от денежных выплат до ваучеров на питание, лекарства, жилье и образование должны предоставляться через "Социальный кошелек", интегрированный с банковской и платежной инфраструктурой.

"Критически важной задачей остается цифровизация социальной сферы. По итогам прошлого года в эту отрасль было направлено порядка 40% всех расходов республиканского бюджета (39,8%). Однако по эффективности их использования есть большие вопросы. Поэтому Правительство должно сформировать социальные цифровые профили домохозяйств, которые обеспечат объективность и адресность мер социальной поддержки. Все формы поддержки от денежных выплат до ваучеров на питание, лекарства, жилье, образование следует предоставлять через "Социальный кошелек", интегрированный с банковской и платежной инфраструктурой", — отметил Президент.

Токаев поручил масштабировать применение "Социального кошелька" совместно с акиматами и обеспечить ускоренное внедрение системы до конца текущего года.