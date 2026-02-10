Президент поручил оказывать все формы социальной поддержки через "Социальный кошелек"
Критически важной задачей остается цифровизация социальной сферы, об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства Казахстана, передает BAQ.KZ.
Президент отметил, что по итогам прошлого года на эту отрасль было направлено почти 40% расходов республиканского бюджета, однако эффективность использования средств вызывает вопросы.
По словам Токаева, одной из ключевых мер станет формирование социальных цифровых профилей домохозяйств, которые обеспечат объективность и адресность мер социальной поддержки. Все формы поддержки – от денежных выплат до ваучеров на питание, лекарства, жилье и образование должны предоставляться через "Социальный кошелек", интегрированный с банковской и платежной инфраструктурой.
Токаев поручил масштабировать применение "Социального кошелька" совместно с акиматами и обеспечить ускоренное внедрение системы до конца текущего года.
"По моим наблюдениям, Правительство остыло к отечественному продукту – мессенджеру Aitu, его продвижение даже среди госслужащих остановилось. Следует разработать доступный для всех граждан универсальный ИИ-ассистент – eGov AI, который постепенно заменит Центры обслуживания населения. Кроме того, нужно определить Единую цифровую платформу социальной защиты в качестве базовой инфраструктуры управления мерами социальной поддержки", — подчеркнул Токаев.
