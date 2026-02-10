На расширенном заседании Правительства Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на необходимость реформирования системы специальных экономических зон (СЭЗ) в Казахстане. Президент отметил, что, в отличие от Китая и Вьетнама, где СЭЗ выступают драйверами экономического роста, эффективность казахстанских зон крайне низкая и не соответствует задачам структурной трансформации экономики, передает BAQ.KZ.

По его словам, за почти 25 лет вклад СЭЗ в ВВП составил чуть более 1%, в экспорт – 0,3%, а в привлечение иностранных инвестиций – 0,9%. Текущая модель работы СЭЗ полностью себя исчерпала и требует фундаментальных изменений.

"В Послании мною ставилась задача полноценно задействовать потенциал специальных экономических зон. В Китае и Вьетнаме такие зоны выступают двигателями экономического развития. У нас же эффективность СЭЗ остается крайне низкой и не соответствует задачам структурной трансформации экономики. За почти 25 лет их вклад в ВВП составил чуть более 1%, в экспорт – 0,3%, в привлечение иностранных инвестиций – 0,9%. Текущая модель работы СЭЗ полностью себя исчерпала", — заявил Токаев.

Президент подчеркнул, что СЭЗ должны стать полноценными платформами для привлечения инвестиций с применением новых норм, инструментов и сервисных решений, которые можно будет масштабировать на другие регионы.

"Специальные экономические зоны должны стать полноценными платформами привлечения инвестиций, где применяются новые нормы, инструменты, принимаются сервисные решения с последующим масштабированием. Только на развитие нынешней инфраструктуры СЭЗ в течение трех лет предлагается направить порядка одного триллиона тенге заемных средств. Считаю, что без перестройки модели развития СЭЗ такие огромные финансовые вливания не решат накопившиеся системные вопросы", — подчеркнул глава государства.

Токаев отметил, что эффективные результаты можно достичь и с использованием имеющихся ресурсов, приведя в пример опыт бывшего акима Туркестанской области Дархана Сатыбалды и практики в Астане.