Президент поручил перестроить модель развития СЭЗ
На расширенном заседании Правительства Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на необходимость реформирования системы специальных экономических зон (СЭЗ) в Казахстане. Президент отметил, что, в отличие от Китая и Вьетнама, где СЭЗ выступают драйверами экономического роста, эффективность казахстанских зон крайне низкая и не соответствует задачам структурной трансформации экономики, передает BAQ.KZ.
По его словам, за почти 25 лет вклад СЭЗ в ВВП составил чуть более 1%, в экспорт – 0,3%, а в привлечение иностранных инвестиций – 0,9%. Текущая модель работы СЭЗ полностью себя исчерпала и требует фундаментальных изменений.
"В Послании мною ставилась задача полноценно задействовать потенциал специальных экономических зон. В Китае и Вьетнаме такие зоны выступают двигателями экономического развития. У нас же эффективность СЭЗ остается крайне низкой и не соответствует задачам структурной трансформации экономики. За почти 25 лет их вклад в ВВП составил чуть более 1%, в экспорт – 0,3%, в привлечение иностранных инвестиций – 0,9%. Текущая модель работы СЭЗ полностью себя исчерпала", — заявил Токаев.
Президент подчеркнул, что СЭЗ должны стать полноценными платформами для привлечения инвестиций с применением новых норм, инструментов и сервисных решений, которые можно будет масштабировать на другие регионы.
"Специальные экономические зоны должны стать полноценными платформами привлечения инвестиций, где применяются новые нормы, инструменты, принимаются сервисные решения с последующим масштабированием. Только на развитие нынешней инфраструктуры СЭЗ в течение трех лет предлагается направить порядка одного триллиона тенге заемных средств. Считаю, что без перестройки модели развития СЭЗ такие огромные финансовые вливания не решат накопившиеся системные вопросы", — подчеркнул глава государства.
Токаев отметил, что эффективные результаты можно достичь и с использованием имеющихся ресурсов, приведя в пример опыт бывшего акима Туркестанской области Дархана Сатыбалды и практики в Астане.
"При желании достичь определенного результата можно даже с использованием имеющихся ресурсов. Такой подход демонстрировал бывший аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды. Хороший опыт также имеется в Астане. Поручаю Правительству в трехмесячный срок утвердить новую модель развития специальных экономических зон", — резюмировал Президент.
