Президент поручил по примеру Астаны открыть центры урбанистики во всех регионах
Президент Касым-Жомарт Токаев отметил роль столичного Центра урбанистики в создании комфортной городской среды и призвал распространить его опыт на другие регионы.
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Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что столичный Центр урбанистики разрабатывает решения для улучшения городской среды с учетом мнения жителей.
«Самое главное, что в ходе этой работы учитываются мнения, запросы и пожелания граждан. Поэтому опыт этого учреждения следует масштабировать и в других регионах. Акимам необходимо активизировать работу в этом направлении», — сказал Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства подчеркнул, что поддержание чистоты и порядка должно стать общей ответственностью как граждан Казахстана, так и иностранных гостей.
«В целом, как наши граждане, так и иностранцы должны поддерживать чистоту и порядок в общественных местах, соблюдать требования закона. Только так ценности “Таза Қазақстан” станут неотъемлемой частью национальной идентичности», — отметил Президент.
По словам Токаева, бережное отношение к природе, соблюдение правил и взаимное уважение должны стать частью повседневной культуры общества.
«Бережное отношение к природе, принципы взаимного уважения, соблюдение всех предписанных норм и правил должны стать неотъемлемой частью поведения и даже менталитета соотечественников. Тем более это уже конституционная обязанность», — подчеркнул Президент.
Он также отметил положительные оценки зарубежных гостей, посетивших Астану и Алматы, однако заявил, что благоустройство должно быть направлено прежде всего на повышение качества жизни самих граждан.
«Это, конечно, хорошо, но мы обязаны работать не на имидж, а на улучшение социального самочувствия наших граждан. Это главная цель», — заявил Касым-Жомарт Токаев.
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