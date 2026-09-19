Президент поручил по примеру Астаны открыть центры урбанистики во всех регионах

Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что столичный Центр урбанистики разрабатывает решения для улучшения городской среды с учетом мнения жителей.

«Самое главное, что в ходе этой работы учитываются мнения, запросы и пожелания граждан. Поэтому опыт этого учреждения следует масштабировать и в других регионах. Акимам необходимо активизировать работу в этом направлении», — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что поддержание чистоты и порядка должно стать общей ответственностью как граждан Казахстана, так и иностранных гостей.

«В целом, как наши граждане, так и иностранцы должны поддерживать чистоту и порядок в общественных местах, соблюдать требования закона. Только так ценности “Таза Қазақстан” станут неотъемлемой частью национальной идентичности», — отметил Президент.

По словам Токаева, бережное отношение к природе, соблюдение правил и взаимное уважение должны стать частью повседневной культуры общества.

«Бережное отношение к природе, принципы взаимного уважения, соблюдение всех предписанных норм и правил должны стать неотъемлемой частью поведения и даже менталитета соотечественников. Тем более это уже конституционная обязанность», — подчеркнул Президент.

Он также отметил положительные оценки зарубежных гостей, посетивших Астану и Алматы, однако заявил, что благоустройство должно быть направлено прежде всего на повышение качества жизни самих граждан.