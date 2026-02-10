Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поставил перед Правительством ряд приоритетных задач, связанных со стабилизацией инфляции, сбалансированностью государственных финансов и реализацией нового инвестиционного цикла. Об этом Глава государства заявил, выступая на расширенном заседании Правительства, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"В порядке срочной задачи Правительству также предстоит обеспечить стабильно приемлемую инфляцию, сбалансированность госфинансов, полноценную реализацию нового инвестиционного цикла, объявленного мною в Послании прошлого года", — отметил Президент.

Глава государства подчеркнул, что цифровизация и внедрение искусственного интеллекта должны выйти за рамки вспомогательных инструментов и стать ключевым фактором экономического развития.

"Тотальная цифровизация и внедрение искусственного интеллекта должны выйти за рамки вспомогательной функции, стать главным связующим звеном экономического развития", — заявил Токаев.

По его словам, цифровизация на основе ИИ должна быть направлена на решение прикладных экономических задач.

"В числе ключевых задач цифровизации на основе ИИ – повышение производительности труда, создание экспортоориентированных секторов экономики, производство продукции с высокой добавленной стоимостью, встраивание Казахстана в глобальные цепочки цифровой экономики", — подчеркнул Президент.

Реализация этих подходов, как отметил Глава государства, позволит сформировать современную экономическую инфраструктуру страны.

"Это позволит сформировать современный индустриальный, энергетический, транспортный каркас страны через реализацию нового инвестиционного цикла", — сказал он.

Президент отдельно подчеркнул, что внедрение искусственного интеллекта должно рассматриваться как стратегическая основа развития.

"Внедрение искусственного интеллекта следует воспринимать не как красивый лозунг, а как фундамент экономической модели и незыблемый стержень национальной идеологии", — заявил Токаев.

В этой связи Глава государства призвал к принятию решительных и результативных управленческих решений.

"В такой ответственный момент крайне важно действовать на опережение, принимая грамотные, смелые, эффективные и своевременные управленческие решения", — отметил он.

Президент также раскритиковал формальный подход в работе госаппарата.

"Пустые предложения, бесполезные презентации, имитация активной деятельности для отчетности должны уйти в прошлое. Весь государственный аппарат обязан работать на конкретные результаты, которые будет видеть все общество", — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства сообщил, что далее остановится на наиболее актуальных задачах, стоящих перед Правительством.