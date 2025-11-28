Президент поручил Правительству рассмотреть вопрос выборов районных акимов
Глава государства поручил тщательно взвесить преимущества и недостатки системы выборности районных акимов, передает BAQ.kz.
Выступая на диалог-платформе сельских акимов, Касым-Жомарт Токаев высказался о предложениях по пересмотру выборности акимов районов.
"Что касается выборов акимов районов, то на этот счет существуют различные точки зрения. Ряд общественных деятелей и активных граждан предлагают пересмотреть вопрос о необходимости выборов районных акимов. Эту проблему подняли и депутаты во главе с Ерланом Саировым, Альбертом Рау и Мархабатом Жайымбетовым. Они указывают, что выборов в стране становится слишком много, и что граждане начинают уставать от политических кампаний. Эту позицию поддерживают также жители сел и районов", - сказал Президент.
Он также подчеркнул, что надо тщательно рассмотреть все вопросы касательно выборов акимов районов.
"Существует также мнение, что избирательные кампании могут препятствовать конкретной работе, которая должна вестись на местах. Эту позицию следует учесть. К настоящему времени путем выборов избрано 52 акима районов. Теперь предстоит проанализировать результаты их работы. Следует тщательно взвесить преимущества и недостатки системы выборности районных акимов. Вопрос заключается не в обязательном проведении выборов акимов районов, а в достижении основной цели – обеспечении положительных результатов. Правительство совместно с депутатами Парламента должно всесторонне рассмотреть этот вопрос и принять справедливое и верное решение. Главное, каждая реформа должна проводиться взвешенно", - поручил Глава государства.
