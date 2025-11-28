Глава государства поручил тщательно взвесить преимущества и недостатки системы выборности районных акимов, передает BAQ.kz.

Выступая на диалог-платформе сельских акимов, Касым-Жомарт Токаев высказался о предложениях по пересмотру выборности акимов районов.

"Что касается выборов акимов районов, то на этот счет существуют различные точки зрения. Ряд общественных деятелей и активных граждан предлагают пересмотреть вопрос о необходимости выборов районных акимов. Эту проблему подняли и депутаты во главе с Ерланом Саировым, Альбертом Рау и Мархабатом Жайымбетовым. Они указывают, что выборов в стране становится слишком много, и что граждане начинают уставать от политических кампаний. Эту позицию поддерживают также жители сел и районов", - сказал Президент.

Он также подчеркнул, что надо тщательно рассмотреть все вопросы касательно выборов акимов районов.