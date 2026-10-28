Президент поручил принять меры по дальнейшей декриминализации экономических правонарушений

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить декриминализацию экономических правонарушений и усилить защиту предпринимателей от искусственных препятствий. Об этом Глава государства заявил в ходе ежегодного Послания народу Казахстана на заседании Курултая, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам Президента, предприниматели продолжают обращаться с жалобами на уголовное преследование по экономическим статьям.

«В то же время продолжают поступать обращения от предпринимателей, попадающих в орбиту уголовного преследования по экономическим статьям. Поэтому следует принять меры по дальнейшей декриминализации экономических правонарушений», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также обратил внимание на проблемы конкуренции, с которыми сталкиваются отечественные производители, в том числе предприятия пищевой промышленности.

«Необходимо обеспечить равные возможности для предпринимателей, особенно малого и среднего бизнеса, и создать условия для справедливой конкуренции. В некоторых случаях эти требования не соблюдаются. Подтверждением тому служит то, что уже сейчас производители, особенно предприятия пищевой промышленности, сталкиваются с рядом трудностей. Существуют даже искусственно создаваемые препятствия. Например, стоимость импортных товаров искусственно занижается. При этом доступ отечественной продукции на внутренний рынок намеренно ограничивается. Откровенно говоря, это коррупция. Поэтому подобные махинации необходимо пресечь», – подчеркнул Президент.

По его словам, такие действия ослабляют конкурентоспособность казахстанских компаний и наносят ущерб национальной экономике.