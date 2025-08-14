Президент поручил усилить поддержку людей с инвалидностью в столице
Президент принял представителя Уполномоченного по правам человека по городу Астане Баян Жалмаганбетову.
Сегодня, 12:34
53Фото: Акорда
В ходе встречи были обсуждены вопросы защиты прав человека, в том числе касающиеся обеспечения благоприятных условий для людей с ограниченными возможностями, передает BAQ.KZ.
Баян Жалмаганбетова доложила Главе государства о ситуации в правозащитной сфере и высказала ряд предложений.
Президент напомнил, что в декабре 2023 года подписал специальный Указ о Плане действий в области прав человека и верховенства закона, и отметил ключевую роль омбудсмена и его представителей в эффективной реализации данного документа.
В этом контексте Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Баян Жалмаганбетову за ее активную гражданскую позицию и подчеркнул, что ее работа в столице служит примером для других регионов, что возлагает на нее особую ответственность.
Президент подчеркнул важность укрепления сотрудничества с акиматом и министерствами для решения проблем лиц с ограниченными возможностями, а также развития взаимодействия с неправительственными организациями.
